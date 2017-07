Sénégal: Ligue 1 - Monaco refuse le pactole pour Benjamin Mendy !

Le 26 mai dernier, Bernardo Silva s'engageait officiellement avec Manchester City, qui avait signé un chèque de 50 M€ à Monaco. Les médias anglais suggéraient alors que le Portugais serait vite suivi par Benjamin Mendy, le latéral gauche de l'ASM. Un mois et demi plus tard, le Français est toujours sur le Rocher, et a même repris l'entraînement avec ses partenaires.

Mais Pep Guardiola, qui a fait de l'international français (4 sélections) une priorité pour sa deuxième saison en Angleterre, pousse de tout son poids pour parvenir à ses fins. Une troisième offre devrait donc tomber, aux alentours de 50 millions d'euros. Si Monaco espère 10 M€ de plus, un terrain d'entente ne serait plus très loin.

L'AS Monaco est bien décidée à garder ses cadres, après avoir laissé partir Bakayoko et Dirar et alors que Mbappé risque encore de faire parler de lui cet été. Dans ce contexte, les dirigeants monégasques auraient refusé une offre de la part de Manchester City pour Benjamin Mendy, si l'on en croit L'Equipe !

