Ile Maurice: Brigade anticorruption - Deux «Boulons» interrogés

Ils avaient assisté à l'enquête de ce témoin et ont même représenté ce dernier en cour intermédiaire et lors du procès intenté à Gro Derek devant la cour d'assises. Ils sont à présent les hommes de loi de Navind Kistnah, un des principaux lieutenants de Peroomal Veeren. L'ASP Tuyau, craignant aussi pour sa sécurité, a consigné une Precautionary Measure.

Le premier, dont le nom figure dans le «karné laboutik» de Peroomal Veeren a été arrêté, hier matin, à 6 heures, et interrogé sur les liens qu'il aurait avec le réseau de ce dernier. Le second a été arrêté dans la journée d'hier, vers 16 heures. Il est soupçonné d'avoir des liens avec le réseau Gro Derek et Peroomal Veeren. Ce dernier aurait mis à prix la tête d'Hector Tuyau.

Emmanuel David Joseph et Radhesen Arékion, tous les deux connus sous le sobriquet de «Boulon», ont été interpellés par l'Independent Commission against Corruption (ICAC).

