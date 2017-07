Ile Maurice: Commission d'enquête sur la drogue - L'avocat Noor Hussenee loin d'être persuasif

L'avocat Noor Hussenee a été confronté, hier, jeudi 13 juillet, à plusieurs informations dont dispose la commission d'enquête sur la drogue. Ses explications sur une mystérieuse rencontre comprenant des avocats, dont Raouf Gulbul, et un religieux pendant la campagne électorale de 2014, à Saint-Pierre, n'ont guère convaincu. Paul Lam Shang Leen l'a à maintes reprises mis en garde et rappelé qu'il déposait sous serment.

Réunion nocturne à Saint-Pierre

Paul Lam Shang Leen s'est attardé sur une réunion nocturne, à Saint-Pierre, pendant la campagne électorale de 2014. Selon Noor Hussenee, d'autres avocats dont Raouf Gulbul, Ashley Hurhangee, Samad Goolamaully, Mamad Bocus, et Selva Murday étaient présents et attendaient à proximité d'une station-service ce soir-là, après un congrès de l'alliance lepep. Puis, certains parmi eux, dont Noor Hussenee lui-même, sont partis à la rencontre d'un religieux dans une maison. Samad Goolamaully et Ashley Hurhangee sont, eux, restés sur place. Le président de la commission a révélé que la rencontre a eu lieu dans la maison de Peroomal Veeren.

Sans convaincre la commission, Noor Hussenee a fait ressortir qu'il ignorait de quelle maison il s'agissait car il faisait nuit. Il a également nié le fait que le religieux en question a remis «quelque chose» à Raouf Gulbul ce soir-là. «Il faut poser la question à Mamad Bocus et Raouf Gulbul», a confié Noor Hussenee. Ce à quoi Paul Lam Shang Leen a répondu : «Ne vous inquiétez pas, nous allons le faire.»

Appels téléphoniques et visites en prison

«Je suis choqué.» Noor Hussenee a été confronté aux informations selon lesquelles plusieurs appels téléphoniques ont été échangés entre lui et le trafiquant de drogue Siddick Islam, plus connu comme Ti Ner. Mais l'avocat a insisté sur le fait qu'il n'aurait jamais pris les appels de son client s'il savait que ceux-ci provenaient de la prison.«Les appels ont été de trois à 19 minutes. Ne me dites pas que vous ne saviez pas. Qui vous croira ?» lui a déclaré Paul Lam Shang Leen. Ce dernier lui a également demandé la raison pour laquelle il a rencontré 11 détenus, dont la plupart écroués pour trafic de drogue, en février 2012. Noor Hussenee lui a alors expliqué qu'il était parti en compagnie de son «ami» Roshi Bhadain et de Yash Bhadain après que l'ancien ministre eut reçu une lettre commune de tous les 11 détenus en question.

Déclaration des impôts

Paul Lam Shang Leen a également demandé au jeune avocat comment il s'est retrouvé comme l'un des directeurs de SICOM Financial Services Ltd depuis fin 2016. «Vous êtes très chanceux», a ironisé l'ex-juge. Autre révélation faite par ce dernier : Noor Hussenee n'a jamais déclaré ses revenus à la MRA. Le principal concerné n'a pas démenti ce fait, mais a nié avec force être propriétaire d'un bungalow, ce qui lui a valu une mise en garde de Paul Lam Shang Leen. «Je vous rappelle que vous avez prêté serment. À Maurice, les gens savent tout ce que vous faites.»

Relation avec Gulbul et voyage à La Réunion

Noor Hussenee persiste et signe. Il affirme qu'il n'a jamais été le junior de Raouf Gulbul. Mais il l'a bien accompagné lors d'un voyage à l'île de la Réunion, en septembre 2013. Tisha Shamloll était de la partie aussi. Mais Paul Lam Shang Leen n'a pas été convaincu par les raisons avancées par Noor Hussenee lorsqu'il a expliqué le but de son voyage. «I needed to breathe fresh air», a expliqué celui qui a prêté serment en janvier 2010.

Réunion à Saint-Pierre. Le mystère du sac

Lors de son audition, Noor Hussenee est revenu sur une visite que l'équipe de Raouf Gulbul a effectuée, à Saint-Pierre, pendant la campagne électorale de 2014. L'avocat faisait partie de l'équipe de campagne. Samad Goolamaully et Ashley Hurhangee, les responsables de campagne du candidat battu, sont revenus sur cette affaire dans leur interview accordée à «l'express», le dimanche 9 juillet. Ils y expliquent comment Raouf Gulbul avait donné rendez-vous à son équipe de campagne près d'une station-service, à Saint-Pierre, avant de se rendre chez «un homme religieux», accompagné d'une équipe, sans en donner plus de détails. Les deux avocats attendaient leur retour sur la route principale.

Il nous revient que lorsque Raouf Gulbul, Noor Hussenee et les autres sont revenus de leur rencontre, ils avaient un sac en leur possession. Le candidat aurait dit aux autres qu'il s'agissait de tracts à être distribués pendant la campagne et a mis le sac dans le coffre d'une voiture sans que personne ne puisse voir le contenu. Ce sac a, par la suite, été transporté directement chez l'avocat par son chauffeur.