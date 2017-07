Madagascar: Association Lato - « Andao hilalao » pendant toutes les vacances

Les enfants sont attentifs et s'amusent durant les activités proposées par « Andao Hilalao ».

Ce sont les vacances, et si pour les enfants, c'est l'occasion de faire la grasse matinée, de manger toute la journée et de dormir plus tard dans la soirée, pour les parents, c'est un casse-tête. Car encore faut-il que les enfants s'affairent toute la journée pour éviter l'oisiveté. Pour l'association Lato, c'est à la fois une solution, ou plutôt une alternative qu'elle propose. Organiser des jeux typiquement malgaches, servir des plats authentiquement malgaches, et des jeux de société. Tous les enfants de quatre à 13 ans peuvent s'inscrire et venir jouer au « vitsilihy, fanenjika, sabaka, raosy jamba... » mais aussi à la course « kapoaka », « baolina sachet », « kalesa »...

En plus, il y aura des initiations aux danses et musiques traditionnelles malgaches, et de la gastronomie malgache. Pour cette 3e édition, l'association Lato travaille en partenariat avec les scouts de Madagascar pour les animations, avec Domoina Traiteur pour les déjeuners et les goûters, les Brasseries Star, mais aussi l'Ortana, car pour ces vacances, cinq sorties pédagogiques et ludiques seront programmées. Ainsi, du 17 juillet au 19 août, les parents sauront où inscrire leurs enfants pour des activités ludiques et culturelles. Les enfants, eux, se feront des amis et apprendront davantage sur la culture malgache !