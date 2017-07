Madagascar: Investissements - Les opérateurs économiques libanais arrivent

Les investisseurs étrangers se succèdent chez le MIDSP.

Les troubles politiques font fuir les investisseurs. Le ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé, Chabani Nourdine l'a rappelé hier, à l'issue de la rencontre qu'il a eue avec des opérateurs économiques libanais. Une manière pour le patron de l'industrie de faire remarquer que le pays ne doit pas revivre les situations de déstabilisation si on veut encore avoir la confiance des investisseurs.

Car jusqu'à maintenant et grâce aux efforts réalisés par le Président de la République lui-même et les actions menées par le MIDSP, les grands investisseurs étrangers continuent à venir. C'est encore le cas, avec les opérateurs économiques libanais qui sont actuellement au pays. Dirigé par Maarouf El Sahely General Manager de Mysk Offshore SARL, ces opérateurs économiques libanais, qui sont actuellement très actifs en Afrique, investiront dans différents secteurs comme le Tourisme, l'Hôtellerie et l'Agroalimentaire.

« La venue de nombreux opérateurs économiques est le signe du retour de confiance des investisseurs étrangers, vis-à-vis de Madagascar et ce sont des acquis qu'on ne doit pas remettre en cause, par des troubles politiques » a martelé le ministre qui persiste et signe sur le fait que le développement de l'Industrie est un facteur de création d'emplois.