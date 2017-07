Madagascar: « Hiragasy makotrokotroka » - Que la fête commence !

Couleurs malgaches. L'année dernière, plus de 40 000 spectateurs ont assisté aux représentations gratuites qui ont redonné goût au « HiraGasy ». Il y a les troupes incontournables qui ont déjà représenté les couleurs malgaches dans d'autres pays lors de festivals internationaux. Mais il y a aussi les jeunes qui commencent à se trouver une place dans ce secteur très fermé. Les premiers affrontements auront lieu ce dimanche à partir de 14h. Razafimahandry Sahavato B sera contre Rakotomandimby Pierre Morarano Gara. Puis, ce sera toutes les semaines avec d'autres troupes, toujours à 14h et au même endroit. La finale aura lieu le 1er octobre à 14h, toujours au « Kianjan'Ambohijatovo ».

Les vacances commencent, et les festivités pour animer la ville avec l'Office Régional du Tourisme d'Analamanga, comme chaque année, organise le concours « Hiragasy Makotrokotroka », un battle de « hiragasy » qui comporte 12 spectacles gratuits, tous les dimanches, de juillet à octobre. L'événement entre dans le cadre de la promotion du tourisme de la région Analamanga, à travers sa culture et sa musique et les promoteurs de la manifestation comptent bien en faire un grand événement qui pourrait entrer dans les circuits proposés par ces agences de voyages et les tours operators. Pour cette 8e édition, les spectacles se dérouleront au Jardin d'Ambohijatovo niveau inférieur, à côté de la stèle du 29 mars 1947. A travers cette douzaine de représentations, 18 troupes de « hiragasy » s'affronteront chaque semaine pour se hisser à la première place.

La 8e édition du « HiraGasy Makotrokotroka », initié et organisé par l'Ortana, commence ce dimanche à partir de 14h au « kianjan'Ambohijatovo », et s'y tiendra toutes les semaines jusqu'au 1er octobre, finale du concours.

