Madagascar: Réforme de l'emploi - L'EAT entre dans sa deuxième phase de travail

Réussite . Il convient de rappeler que le recrutement de l'EAT s'est effectué après l'adoption de la loi sur l'Emploi et la Formation professionnelle. Ayant travaillé depuis, ladite équipe a permis de réaliser des avancées majeures. Notamment, dans la mise en place et du renforcement du cadre de dépense à moyen terme. L'élaboration du statut des établissements de formation professionnelle figure également parmi ces pas réalisés. La deuxième phase, objet du contrat de l'Equipe d'Assistant Technique signé hier, va donc permettre une entrée progressive dans le principe de la formation-alternance. « Ce qui s'explique par un apprentissage professionnelle au niveau des entreprises » a fait savoir Ernest Tsikeliankina, représentant des consultants formant l'EAT. A ce rythme, l'objectif de la première phase de mise en œuvre de la PNEF devrait être atteint d'ici peu. Cet objectif ayant comme deadline l'année 2019.

La mise en œuvre de la politique nationale de l'Emploi avance à grands pas. Une avancée qui se manifeste par l'entrée en deuxième phase du projet de mise en place de l'Equipe d'Assistant Technique (EAT). Travaillant en étroite collaboration avec le ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, cette équipe a pour charge d'accompagner ledit ministère dans la réalisation du plan d'action effectué par ledit ministère avec ses partenaires. Une façon pour ce ministère de raffermir son engagement pour ce qui est de rendre possible une meilleure adéquation emploi-formation. La signature du contrat pour le financement d'une nouvelle équipe d'assistant technique durant cette année 2017 arrive donc à point nommé. Consistant en une phase de contractualisation, le projet objet dudit contrat est financé par l'Agence Française de Développement à hauteur d'environ 200 000 euros.

Signature du contrat de l'EAT entre le SG du ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et le direceteur-adjoint de l'IECD.

