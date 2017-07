Madagascar: Toamasina - Plusieurs menaces évoquées par l'ADOPT

Par ailleurs, la population de la ville du Grand Port est actuellement menacée par la contamination de la nappe phréatique, d'après les résultats d'études publiés par un universitaire de la région. Cette contamination proviendrait des ordures et des WC tinettes. En effet, l'eau de puits, utilisée par la majorité de la population de la ville de Toamasina n'est plus potable, d'après cette étude. Actuellement, l'ADOPT et la Commune Urbaine de Toamasina sont à la recherche de solution pour améliorer l'accès à l'eau potable.

« Pour le bien de Tamatave, nous poursuivons les communications sur les dangers que présentent le plan actuel d'extension du Grand Port. Nous savons que La Réunion, Maurice et l'Afrique du Sud ont construit un deuxième port pour accroître leurs capacités de transport maritime. Pourquoi Madagascar persiste-t-il à étendre cet ancien port ? Le Labo hydroélectrique de France a déjà confirmé les impacts négatifs d'une telle extension, suite à une étude réalisée en 1984. Les Japonais et la SPAT (Société du Port à gestion Autonome de Toamasina) ont également fait une étude environnementale. Cela est-il considéré ? Pour nous, Madagascar devrait construire un nouveau port au niveau de la Baie d'Ivondro », soutiennent les membres de l'ADOPT.

