Madagascar: Mining Business Center - Bientôt un guichet unique moderne pour le secteur minier

Une innovation dans le secteur minier. Le ministère des Mines et du Pétrole et le Bureau des cadastres miniers de Madagascar (BCMM) lancent le Mining Business Center (MBC), une sorte de guichet unique moderne pour le secteur minier.

Le MBC qui sera installé à Ivato est un bâtiment de 6 600 m² construit sur un espace total de 12 000 m². Un complexe moderne comprenant une banque et un bureau de changes, un musée de 725 m², une grande salle de conférences d'une capacité d'accueil de 1 000 personnes, plusieurs salles de réunion, un restaurant, une bibliothèque et une cartothèque dédiées au secteur minier, une galerie commerciale avec plus de 32 box destinée aux opérateurs nationaux.

Le MBC sera en tout cas un catalyseur de développement destiné, entre autres, à simplifier les démarches administratives des investissements miniers, à offrir une plateforme d'interactions entre les opérateurs et les parties prenantes, à soutenir et accompagner les initiatives minières locales, et à servir de porte d'entrée aux investisseurs miniers à Madagascar. Un outil de développement du secteur minier, en somme.