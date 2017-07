Sénégal: Concert du 15 juillet - Toofan promet un «show» chaud

A l'occasion de son concert prévu ce samedi 15 juillet, le groupe Toofan, en collaboration avec Rakhou Prod, a tenu une conférence de presse hier, jeudi 13 juillet, au Grand Théâtre, où le duo togolais promet un show « chaud ». Rakhou Prod, qui a décroché cette affiche, a aussi profité de cette rencontre pour présenter son projet de promouvoir la musique sénégalaise en France.

L'invitation a été adressée à la presse mais la salle était plutôt bondée, avec de nombreux fans venus assister à cette rencontre, histoire d'avoir un avant-goût.

C'est par le biais d'une connaissance que Rakhou, producteur et animateur évoluant à France, a décroché le duo togolais « Toofan », qui se produit ce samedi 15 juillet au Grand Théâtre. Master Just et Barabas promettent d'ores et déjà « un spectacle tout chaud ». Quant à Rakhou, il affirme avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour commencer au plus tard à partir de 20H, et prévoit boucler le show à 2h du matin.

Sous les projecteurs depuis 2005, « Toofan » a grandi, s'est ouvert et continue de conquérir le public. Sur scène ce samedi 15 juillet, le duo togolais sera précédé d'artistes locaux, à qui Rakhou, qui cherche à promouvoir la musique sénégalaise en France, réserve la première partie du concert : Dip Doundou Guis, Kéba Seck, Nitt Doff et Ngaka blindé. Rakhou projette aussi de faire voyager quelques-uns d'entre eux. Ce sera en France au mois de septembre prochain ; parmi eux, Dip et Kéba Seck, une occasion pour eux de confirmer leurs talents artistiques à l'étranger.

Pour Master Just, l'un des deux membres de Toofan, les artistes des pays francophones ont un grand défi à relever, par rapport à ceux des pays anglophones. « Les musiciens anglophones ne nous considèrent pas comme musiciens parce qu'on est francophone.

Alors, nous en tant qu'artistes de pays francophones, nous devons être conscients de la concurrence dans laquelle on nous a plongés. Nous devons prouver aussi s'adapter à la vitesse concurrentielle qui est dans le show-biz mondial.

Même si, ajoute Master Just, il admire le Sénégal qui a la chance d'avoir des artistes comme Youssou Ndour, Baaba Maal, Ismaël Lô et autres qui font la promotion de la culture de leur pays à travers leur musique.