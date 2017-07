L'exposition retrace l'environnement mouride avec des photos des hommes et femmes de Dieu, tels que Serigne Moustapha Bachir, Sokhna Momy Mbacké, Serigne Abdou Ahad entre autres. L'initiative consiste donc à explorer toute la charge esthétique et éthique de nos cultures d'essence religieuse, lesquelles ponctuent nos démarches et attitudes au quotidien ».

« Le spectacle qui s'offre déjà à nos yeux et qui n'est qu'une partie de ce qui sera montré pendant une semaine, est un témoignage qu'il était utile et nécessaire de révéler un pan aussi important de l'identité mouride, maillon assez représentatif de l'identité sénégalaise contemporaine, au-delà de l'aspect strictement religieux », a indiqué le ministre.

Une exposition sur les ports, vêtures et accessoires des marabouts mourides fait le décor de la Galerie nationale. Intitulé « L'exposition mouride : modèle de savoir-être, savoir-faire et de savoir devenir », l'exposition montre de façon artistique tout ce qui tourne autour de la culture mouride.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.