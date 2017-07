Tunisie: Maâloul préoccupé par la condition physique des joueurs

A La Haye, par moments cet été, le ciel crachote et le vent roule sec. Les mouettes gémissent… Plus »

«Ce rêve n'est pas seulement le mien, mais celui de tout le peuple tunisien et de tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec l'équipe nationale», affirme Maâloul. «En tant que sélectionneur et premier responsable de l'équipe, je suis optimiste quant à nos chances de qualification.»

«Nous sommes dans une période délicate. Cette victoire a été fondamentale pour nous», juge-t-il. «Aussi bien dans l'optique des qualifications pour la CAN 2019 que pour le moral, avant de reprendre les préliminaires de Russie 2018 et d'attaquer les deux rendez-vous qui nous attendent en septembre», a fait remarquer l'entraîneur national.

«La RD Congo a énormément progressé ces dernières années avec des joueurs qui évoluent dans de grands clubs européens. Ce sont de vrais concurrents. Chaque fois que j'ai affronté le Vita Club et le TP Mazembe, j'ai pu mesurer la puissance et le talent des Congolais», souligne Maâloul.

