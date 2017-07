Tunisie: Campagne de vulgarisation à Sfax

Une rencontre a été organisée, mercredi, à la maison de France à Sfax, consacrée à la manifestation «Rencontres Africa 2017» qui se tiendra le mois d'octobre prochain dans trois villes africaines, à savoir Tunis (Tunisie), Abidjan (Côte d'Ivoire) et Nairobi (Kenya).

Cette rencontre s'est déroulée en présence d'un grand nombre d'opérateurs économiques dans les secteurs public et privé dans la région de Sfax et de l'ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d'Arvor.

Elle a permis de faire la lumière sur cette importante manifestation économique à vocation internationale et de mettre en valeur les atouts économiques que recèlent les différentes régions du pays, et ce, après le lancement officiel de l'événement le 6 juillet dernier au Cepex, a déclaré au correspondant de la Tap à Sfax, Samir Kotti, directeur de Classe Export Tunisie et organisateur de l'événement.

Initiées par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l'Economie en partenariat avec les ministères tunisiens des Affaires étrangères et de l'Industrie et du Commerce, et autres structures d'appui, «Les Rencontres Africa 2017» de Tunis, qui auront lieu les 5 et 6 octobre, verront la participation d'un grand nombre d'opérateurs économiques tunisiens, français et africains.

Environ 500 dirigeants tunisiens, 200 chefs d'entreprise français et 200 autres africains sont attendus lors de cette deuxième édition des Rencontres Africa, dont la première édition a eu lieu à Paris au mois de septembre 2016 et au cours de laquelle la Tunisie a été pays à l'honneur.

Les hôtes de la Tunisie participeront, en effet, à plus de 15 conférences et colloques qui seront organisés autour de 7 thématiques sectorielles majeures.

Il s'agit respectivement de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire, du développement durable, de l'énergie, de l'infrastructure logistique, de l'automobile et de l'aéronautique, du financement en Afrique, du numérique et de l'industrie de la santé.

A l'ouverture de cette rencontre, l'ambassadeur de France à Tunis a souligné l'importance «des Rencontres Africa 2017» de Tunis qui permettront de consolider les opportunités de partenariat entre la France et les pays africains dans de nombreux secteurs.

«L'organisation de cette manifestation témoigne de l'intérêt accordé par la France à la Tunisie en matière de coopération», a-t-il dit, réitérant la ferme volonté de son pays de valoriser l'échange entre les deux pays sur les plans économique et culturel.

Et d'ajouter : «La Tunisie démocratique joue un rôle important dans le renforcement des liens entre les deux rives de la Méditerranée».

Présentant l'événement à l'assistance, le directeur de Classe Export Tunisie, Samir Kotti, a fait savoir que la manifestation privilégiera les rencontres et contacts d'affaires. «Un nombre de ministres africains ont d'ores et déjà confirmé leur participation, ainsi que 92 entreprises françaises sans compter les entreprises tunisiennes et africaines», a-t-il affirmé.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Sfax a mis l'accent sur la participation d'un nombre d'opérateurs étrangers et de chefs d'entreprise de la région de Sfax pour renforcer davantage les opportunités de coopération et d'échange qui s'y présentent particulièrement dans les secteurs de l'industrie, de l'huile d'olive, des industries agro-alimentaires (fruits de mer), santé, services et savoir-faire technologique.

Notons que l'ambassadeur de France à Tunis visitera également la 51e édition de la Foire internationale de Sfax et une entreprise économique privée.