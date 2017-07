Sénégal: 30 ans après la conférence de Dakar - La nation arc-en-ciel face à elle-même

Après le jumelage entre le Musée Robben Island et la Maison des Esclaves de Gorée, le colloque d'hier, jeudi 13 juillet à la Place du Souvenir africain, a rassemblé plusieurs témoins de la Conférence de Dakar (1987), dont le Pr Iba Der Thiam, contre l'apartheid. Au cours de la cérémonie protocolaire qui a précédé le Colloque, le ministre de la Culture et de la Communication a rendu «hommage» au Président Abdou Diouf, et à Danielle Mitterrand, co-organisatrice de cette Conférence de Dakar.

«J'avais dix ans en 1987, mais je me souviens encore de l'état d'urgence et de l'incertitude qu'il y avait alors dans notre pays. Il n'y avait pas d'espoir, c'était le chaos, et je suis très touchée, (j'en ai la chair de poule), de me retrouver aujourd'hui en présence de ces personnes qui ont accepté, à l'époque, d'aller à la table des négociations.»

Derrière ce témoignage, Dr Judy Smith Höhn de la Brand South Africa, la très «officielle» agence de marketing, qui s'occupe de soigner l'image ou la réputation de la nation arc-en-ciel.

Dans la matinée d'hier, jeudi 13 juillet, c'est sur la très «symbolique» Place du Souvenir africain, pour parler comme le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, que l'on a célébré le 30ème anniversaire de la Conférence de Dakar ; «quatre jours d'échanges intenses, du 9 au 12 juillet 1987, entre le Sénégal et l'Afrique du Sud».

Toujours en 1987, ajoute Judy Smith Höhn, le Sénégal était assez stable pour accueillir une rencontre de cette nature «contre l'apartheid».

Parmi les témoins de ce qu'on a appelé la Déclaration de Dakar, il y a le Pr Iba Der Thiam, aux premières loges à l'époque ; idem lors du Colloque d'hier sur ce thème-là : «La force du dialogue : hier, aujourd'hui, demain».

Le coordonnateur du projet «Histoire générale du Sénégal» rappelle à ce sujet que la «déclaration de Dakar a été adoptée à l'unanimité sans dogmatisme ni violence», servant «d'électro- choc» comme il dit... Jusqu'à la libération de Nelson Mandela.

Ce n'était pas très évident, quand on sait qu'il fallait faire avec ce que Mbagnick Ndiaye appelle des «fossoyeurs» : pour la «droite française» par exemple, «l'apartheid n'existait (tout simplement) pas». Quant aux «représentants de l'Anc», l'African National Congress, on les a parfois considérés comme des «traîtres», sinon comme des «terroristes».

Mais disons que certaines personnalités se seraient distinguées, portant «ce projet en étroite collaboration avec les acteurs sud-africains »...

D'où l'hommage du ministre de la Culture et de la Communication à Abdou Diouf, «président en exercice» de l'Organisation de l'Unité africaine (Oua) et à Danielle Mitterrand, co-organisatrice de la Conférence de Dakar, qui dirigeait alors la Fondation France Libertés.

Pour quelqu'un comme Dr Essop Pahad, ancien ministre au Cabinet du Président Thabo Mbeki, il fallait surtout savoir faire des compromis : accepter de «travailler avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec notre stratégie», et encore moins avec «notre idéologie». Entre deux phrases, on l'entendra justement citer en exemple Nelson Mandela, puis Thabo Mbeki ; entre autres parce qu'ils savaient «écouter».

Iba Der Thiam, Ousmane Tanor Dieng, Feu Bara Diouf...

Dans cette histoire, il faut aussi remonter à l'année 1985 et la conférence anti-apartheid à Tripoli, «avec le soutien des autorités libyennes», et avec la participation de l'Anc et de certaines personnalités de chez nous : Feue Mame Bassine Niang et Me Abdoulaye Wade.

Le juriste Benoît Ngom ajoute à ce sujet que l'Association des Juristes africains (AJA), en plus d'avoir «entretenu une relation suivie avec l'Anc, durant la période de l'apartheid», avait «facilité le contact entre les sud-Africains libéraux blancs, et le gouvernement du Sénégal d'Abdou Diouf».

Puis en «août 1987, la première rencontre entre les libéraux blancs d'Afrique du Sud et les militants noirs de l'Anc, sous la conduite de Thabo Mbeki, qui sera le deuxième président de la République sud-africaine post- apartheid».

Benoît Ngom reviendra aussi sur sa toute première rencontre avec Nelson Mandela en 1990, juste «après sa sortie de prison». Une «rencontre préparée dans la plus grande discrétion (... ), avec la collaboration dévouée d'éminentes personnalités : Iba Der Thiam, Ousmane Tanor Dieng, Djibo Kâ et Feu Bara Diouf du quotidien national Le Soleil».

Aujourd'hui, pour quelqu'un comme la Vice-ministre sud-africaine des Arts et de la Culture, Makhotso Magdeline Sotyu, qui appelle à ce que cette histoire-là soit «documentée», il faut parler de l'avenir de l'Afrique du Sud, de l'unité nationale, de l'économie, mais «en tirant les leçons de notre propre expérience».

Aux yeux de Benoît Ngom, la nation arc-en-ciel doit surtout «résoudre les sérieux problèmes d'inégalités qui la traversent : les blessures psychologiques et morales refoulées, qui minent son peuple peuvent expliquer la redirection de l'agressivité vers leurs frères noirs originaires des autres pays africains ; agressivité condamnable envers les frères africains».

Des inégalités qui reflèteraient donc les «différences du passé» selon l'ancien directeur du Musée Robben Island, André Odendaal, qui cite, parmi les questions à résoudre : la pauvreté, le chômage des 18-35 ans, la corruption, le non-respect de la Constitution...