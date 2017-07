Tunisie: Les programmes estivaux de la Sonede et de la Steg à la loupe

Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement, le Conseil ministériel a souligné l'impératif de rationaliser la consommation auprès des privés et des différentes administrations et structures publiques et d'intensifier les efforts en vue de réaliser tous les programmes et d'évaluer périodiquement la situation.

Le Conseil ministériel a passé en revue l'avancement de l'exécution de ce qui a été décidé pour se prémunir contre la pénurie prévue au niveau de l'eau potable, dans les villes et les zones rurales en plus d'assurer le suivi de l'avancement de certains projets lancés par la Sonede et dont le taux de réalisation a atteint 80%.

Le chef du gouvernement a souligné l'impératif d'accélérer la mise en œuvre du projet de dessalement des eaux à Sousse ainsi que les projets «Barrage Kalaâ» et «la station Djerba».

Chahed a également pris connaissance du dossier des groupements hydrauliques, donnant ses instructions d'achever dans les plus brefs délais la nouvelle loi de gestion des ressources hydrauliques et qui devrait être soumise à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Le chef du gouvernement a appelé à doubler les efforts au niveau des structures et arrondissements régionaux pour garantir la bonne gestion des ressources hydrauliques et alléger la surconsommation de l'eau.

Il a souligné l'impératif d'intensifier les opérations de sensibilisation pour garantir une bonne utilisation de l'électricité et de rationaliser l'utilisation des appareils de climatisation.