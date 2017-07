Angola: Le pays travaille pour récupérer le statut de grand producteur de café

Medellin — L'Angola pourrait produire cinquante mille tonnes de café jusqu'en 2022, six fois plus que la production de la période de septembre 2016 à juin 2017 (huit mille tonnes), a informé mercredi, à Medellin, l?ambassadeur de l'Angola au Brésil, Nelson Cosme.

Le diplomate, qui parlait en représentation du ministre angolais de l'Agriculture, conduit une délégation qui participe au forum mondial des producteurs de café Forum qui se tient à Medellin, la deuxième ville de la Colombie. Selon une note de l'ambassade parvenue à l'Angop, Nelson a mis en évidence les actions Cosme du Gouvernement angolais pour réintégrer la convivialité des grands producteurs, comptant sur le soutien du Fonds commun de produits de base de l'Organisation mondiale du Café, qui a soutenu le gouvernement dans le financement d'un projet de rénovation et replantation du café robusta dans plusieurs régions de l'Angola, estimé à huit millions de dollars.

L'événement analyse des thèmes tels que la durabilité dans la production, les indicateurs mondiaux du café, le développement rural et les politiques d'adaptation face au changement climatique. Le Forum mondial des producteurs de café a été ouvert par le Président de la Colombie, Manuel dos Santos, et connaît la participation de personnalités de la vie économique et politique mondiale, dont les Chefs d'Etat du Costa Rica et de l'Honduras, en plus du vice -président de l"El Salvador et de l'ancien président américain, Bill Clinton. La délégation angolaise comprend également le directeur général de la Cafangola, Bonifacio Manuel, le président du Fonds café, Sara Bravo et des diplomates angolais.