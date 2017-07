Angola: Le président de l'UNITA s'entretient avec des jeunes

Jeudi, Isaias Samakuva se rend à Cunene, et le 16 de ce mois à Namibe, pour la présentation de son programme de gouvernance et le Manifeste électoral, le 17, il participe à Huila, aux festivités JURA, organisation de jeunesse de ce parti.

La rencontre a eu lieu dans le cadre de la poursuite des activités de présentation du Programme de gouvernance et du Manifeste électoral de l'UNITA qui, ce jeudi, prévoit une rencontre avec le même but, avec les femmes intégrées de la Ligue des femmes angolaises (LIMA).

À leur tour, les jeunes, dans un communiqué, ont fait valoir le privilège de rencontrer leur candidat à la présidence de la République aux élections du 23 août, et ont apprécié le fait que le programme de gouvernance de ce parti place l'éducation et l'emploi au premier plan.

Isaías Samakuva a dit qu'il était nécessaire d'accorder une attention particulière aux jeunes, en promouvant leur éducation et tout en profitant de la vigueur résultante de leur âge en faveur de la société et du pays.

Luanda — L'éducation, la santé et l'emploi ont dominé une rencontre jeudi à Luanda entre le président de l'UNITA, Isaías Samakuva, et les jeunes militants et sympathisants de ce parti.

