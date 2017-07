Sénégal: Mbour - «Osez l'avenir» en croisade contre la campagne de BBY

Aïssata Tall Sall, la tête de liste du mouvement "Osez l'avenir " a effectué une incursion dans la commune de Mbour par des visites de proximité.

Selon l'ancienne ministre sous Diouf et mairesse de Podor, Abdoulaye Wade devait être le patriarche du Sénégal et non une tête de liste, encore moins un candidat. Interrogée sur ses premiers jours de la campagne, elle a affiché un excellent état d'esprit et a inscrit sa venue à Mbour et vers le Sénégal de l'intérieur comme le prélude à des rencontres directes avec les Sénégalais.

Aïssata Tall Sall s'est réjouie dans la foulée de voir et d'entendre les réactions des gens intéressés de Diamniadio à Mbour par son discours, l'appel à l'avènement d'une assemblée nationale de rupture, de changer le type de député pour rompre avec les pratiques vieilles de soixante ans.

Ses préoccupations sont de voir des députés dignes de ce nom siéger à l'Assemblée nationale et exerçant un contrôle effectif sur le travail gouvernemental en interpellant le gouvernement, lors du vote du budget sur l'effectivité des dépenses publiques.

A l'en croire, son programme suggère un type de député devant être contrôlé par ses mandants Pour autant, selon elle, le mouvement "Osez l'avenir" s'engage tous les trois mois à descendre à la base avec ses députés pour expliquer ce qu'ils ont fait de leur mandat.

La responsable socialiste pense relever le défi en comptant sur le peuple sénégalais avant de s'émouvoir de la campagne « extravagante » de Bennoo Bokk Yaakaar qui opère avec des les moyens de campagne que personne n'a.

'On pensait que ce temps était révolu, de faire une campagne avec les moyens de l'Etat. On pensait que plus personne ne permettrait cela avec les moyens de l'Etat.

J'étais un député de BBY en 2012 et ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'explication est là, c'est seul le pouvoir qui fait la différence", s'est-elle désolée face à la campagne de la majorité présidentielle.