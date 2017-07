Sénégal: Dr Cheikh Kanté - «L'Afrique a un probléme de capital humain»

Le Dr Cheikh Kanté, président du Groupe de Recherche et d'Etude sur la Démocratie et le Développement Durable en Afrique (Greddda) et le directeur du Cyclope Philippe Chamlin ont animé une conférence hier, jeudi 13 juillet sur le thème «Matières premières: perspectives africaines». Les deux directeurs ont tour à tour abordé les questions relatives aux ressources minières et les problèmes qu'elles engendrent lors de cette rencontre au cours de laquelle ils ont lancé le rapport Cyclope.

Selon Dr Cheikh Kanté, président du Groupe de Recherche et d'Etude sur la Démocratie et le Développement Durable en Afrique (Greddda), par ailleurs directeur général du Port autonome de Dakar (Pad) est formel. «Le vrai problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème de ressources minières, c'est un problème de captal humain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire la différence entre deux entreprises qui sont à égalité en terme de capital financier, en terme de capital technique ? La différence provient du capital humain».

Poursuivant son propos, il ajoute: «le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment l'Afrique avec 30 millions de km² (30,37 millions de km2, ndlr) un accident géographique, une existence cruelle de matières premières, n'arrive pas à se développer?»

Le directeur du Pad, comme bon nombre de participants à cette rencontre, ont prédit que l'Afrique serait le continent du futur. Seulement, il faudrait régler le problème de la démographie. «Comme le spéculent les économistes, les taux les plus élevés, on les trouve actuellement et on les trouvera en Afrique d'ici 2050. L'Afrique pèse 4,2% du Pib mondial contre les 14% de la Chine. D'ici 2050, nous aurons un coefficient de 7,7. La Chine 5,5 et le reste du monde environ 2,9», a-t-il prédit.

Venu présenter le 31e rapport de Cyclope «Vent d'Est, vent d'Ouest», Philipe Chamlin a abordé le problème de la malédiction des matières premières qui accompagne l'exploitation du pétrole. «L'exploitation des matières premières est un défi parce qu'on sait quels sont les risques que représentent ces matières premières.

Et, donc, il va falloir, pour les pays qui exploitent cette matière première, mettre en place des dispositifs permettant de répondre à ces défis».

Et, pour prévenir ces «malédictions», le directeur de Cyclope indique que «la chance pour le Sénégal, c'est d'avoir du gaz naturel et pouvoir l'utiliser pour sortir du charbon et accélérer l'électrification, peut-être utiliser ce gaz pour monter des partenariats avec des pays de la sous-région», a-t-il conseillé.