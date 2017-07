Tunisie: Fête et mémoire

D'ailleurs, un comité composé par des représentants des associations de la société civile et des militants destouriens du Sahel vient d'être constitué à Sousse. Ce comité présidé par Mohsen Chaouech (militant syndicaliste) est composé entre autres par Hassine Dimassi (ex-ministre), Ali Chaieb (président de la fondation Chaieb pour la science et la culture), Mme Faten Zmantar Ernez (présidente de l'Association de protection de la ville de Sousse), Abdelmajid Sahraoui (SG adjoint de l'Union syndicale du Maghreb arabe), Néjib Attia (vice-président de l'Association de la protection de la ville de Sousse) et quelques militants destouriens.

Le comité compte organiser un rassemblement des habitants de Sousse et des zones environnantes ainsi qu'une fête d'animation au centre-ville autour de la statue équestre de Bourguiba réinstallée à Sousse dans la nuit du 27 juillet 2016. Il veillera aussi à la bonne marche des travaux d'embellissement et d'entretien de la statue qui vont débuter incessamment. La statue sera recouverte d'une nouvelle couche de peinture de marque spéciale appropriée et entourée d'une magnifique zone verte garnie de fleurs multicolores. Sans oublier les travaux de rénovation et d'installation d'un éclairage très esthétique.

A noter enfin qu'un écran géant sera installé non loin de la statue afin d'assurer la projection et la diffusion des discours de Bourguiba et de quelques chansons patriotiques de Naâma, Slah Mosbah, Oulaya... Sans oublier la participation de troupes de musique folklorique et de fanfares et qui se produiront au centre-ville le jour de la fête de la République.