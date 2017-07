Tunisie: Cap sur les Jeux de la Francophonie

Installée à Sousse, l'équipe de Tunisie a battu en amical la sélection de la Roumanie 57-56 dans un match intense et très bénéfique pour nos joueuses. Avec le temps qui presse et la longue période du travail tactique et physique, Ryadh Ben Abdallah cherchait avant tout à constater les progrès individuels et collectifs de ses joueuses.

Face à un adversaire assez respectable et qui, lui aussi, rebâtit son équipe, l'engagement a été satisfaisant. Au-delà du résultat, le sélectionneur national loue la bonne qualité du travail défensif des joueuses. L'équipe de Tunisie s'est bien dépensée et a fourni beaucoup d'efforts. «Ce fut un match très significatif et qui m'a permis de prendre une idée précise sur l'état des lieux de la sélection avant de disputer les jeux de la Francophonie.

Je suis satisfait de la qualité de la défense où on a travaillé beaucoup le concept homme à homme. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'équipe diminue de tonus quand la charge monte, et c'est tout à fait normal après cette longue et pénible préparation.

Il reste à soigner le jeu de transition et à privilégier le jeu direct pour surprendre nos adversaires. Face à la Roumanie, nous avons créé beaucoup de situations offensives en attendant d'améliorer la qualité de la finition», dit R.Ben Abdallah. Il y aura un deuxième test amical contre la Roumanie demain à 17h00. Encore une occasion de tester des formules de jeu et d'améliorer les aspects du jeu offensif et défensif.

Les douze retenues

L'équipe de Tunisie jouera les Jeux de la francophonie du 20 au 30 juillet en Côte d'Ivoire. Un tournoi qui reste moins important que l'Afrobasket, mais qui demeure crédible et où nous avons besoin de bien nous comporter.

C'est une compétition réservée aux moins de 25 ans. Ben Abdallah a fait ses choix et a retenu 12 joueuses pour l'évènement : Houda Hamrouni, Meryem Mallat, Marwa Baccar, Yosr Taktouk, Chaïma Ben Mahmoud, Marwa Shili, Beya Ben Ameur, Fatma Aouinet, Rania Laouini, Mouna Ben Mechlia, Wafa Lobbiri et Imen Zidi.