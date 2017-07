Angola: Fin de mandat du Conseil d'administration de la TAAG

Luanda — Le Président de la République d'Angola, José Eduardo dos Santos, a annoncé le décret portant sur la fin de mandat du Conseil d'administration de compagnie aérienne angolaise TAAG, E.P, qui avait été nommé le 15 septembre 2015, suite à la résiliation unilatérale du contrat de l'Emirates de la gestion de la TAAG.

Dans le décret du 13 juillet 2017, le Président angolais a procédé à la nomination d'une commission de gestion pour assurer le fonctionnement de la TAAG E.P, lit-on dans une note de la Maison civile de la Présidence de la République.

Cette commission sera coordonnée par Joaquim Teixeira da Cunha et aura comme coordonnateurs adjoints Rui Paulo de Andrade Telles Carreira et William Rex Boutler, alors qu' Eric Zinu Kameni, Nuno Ricardo da Silva Pereira, Patrick J. Rotsaert et Vilupa Mathanga Gunatileka y feront aussi partie.

Le décret détermine que la commission de gestion doit diriger une équipe intégrée pour les directeurs de la TAAG, E.P nommée par le ministre des Transports.

L'Emirates Airlines a annoncé récemment la résiliation unilatérale du contrat de gestion avec la compagnie aérienne angolaise.

L'accord visait à doter la TAAG d'une gestion professionnelle conformément au standard international, l'aidant à surmonter ainsi les problèmes d'efficacité.

Le contrat avait également pour objectif d'augmenter l'offre de destinations et d'améliorer les services auprès des passagers angolais, ainsi que élever les normes opérationnelles et de sécurité.

Le transfert de connaissances et de bonnes pratiques de l'Emirates Airlines à la TAAG, la contribution à la formation et à l'autonomisation des gestionnaires et des techniciens de la compagnie aérienne angolaise, entre autres, étaient également stipulés dans le contrat.