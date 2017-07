Ile Maurice: Bambous - Un incendie détruit presque tous les biens de la famille Dassyne

Il s'appelle Navinchandra Ramgoolam et il fête aujourd'hui son 70e anniversaire. Il n'est plus le petit… Plus »

Selon Gungeham, la police et les pompiers ont examiné la maison pour vérifier l'ampleur des dégâts et aussi pour les besoins de l'enquête. Mais pour le moment, cette famille ne sait où se tourner pour obtenir un soutien.

Une fois de plus, dans son malheur, la famille a eu un peu de chance puisque la cuisine a été épargnée par les flammes, évitant que la bonbonne de gaz n'explose. Néanmoins, les dégâts matériels sont conséquents. Lits, armoires, fauteuils, sofa, télévision ont été détruits. Les murs sont recouverts de suie et le système électrique est hors service, les câbles ayant été touchés par le feu.

«J'étais au travail quand l'un de mes frères m'a appelé pour me dire que la maison était en feu», raconte Gungeham Dassyne, l'aîné de la fratrie et le père de l'enfant. «Il n'y avait personne là heureusement. Quand je suis arrivé, le feu avait déjà été éteint par les voisins.»

Au moment où nous leur rendons visite, l'odeur âcre de brûlé et de fumée est encore très présente dans la maison et toute la famille s'affaire à nettoyer les dégâts. Par chance, le jour du sinistre, aucun membre de la famille n'était présent dans la maison - ce qui est contraire aux habitudes - évitant ainsi d'ajouter une victime aux dégâts matériels.

Ils sont six dans cette famille à occuper une maison, la mère, ses trois fils, l'épouse de l'un d'eux et leur enfant de quatre ans. Ils vivent à quelques mètres du cimetière de La Ferme à Bambous. Lundi dernier, le feu s'est déclaré dans leur maison et a tout ravagé.

