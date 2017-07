Tunisie: Les protestataires exigent la révision de la loi 21

En effet, ces derniers revendiquent leur droit du passage du statut de locataire à celui de propriétaire des terres domaniales et la modification de la loi 21 de 1995 relative aux terres domaniales et à la coopérative.

« Plusieurs agriculteurs se sont retirés, puisque le coût de location de ces terres est cher, d'autant plus que cela s'étend sur une quarantaine d'années, ce qui a engendré une dégradation de la situation financière de la plupart des agriculteurs et même l'endettement, accentué par le refus des banques de les aider pour l'investissement. Après tant d'années, nous voulons aujourd'hui l'appropriation de ces terres, pour garantir la stabilité familiale et sociale », proteste Khayri, ingénieur agronome et travailleur depuis plus d'une vingtaine d'années.

Kamel Dhaoui, secrétaire général du syndicat régional des ingénieurs de Zaghouan a rejoint l'idée de Khayri , ajoutant qu'il faut supprimer la loi 1995, relative à l'exploitation des terres domaniales. « D'ailleurs, 100 techniciens, et plus de 600 agriculteurs et 2.000 jeunes agriculteurs appartenant à la coopérative souffrent de cette situation et se trouvent obligés de travailler dans des conditions déplorables, ce qui a beaucoup influé sur leur situation financière. Notons à ce titre que ces terres domaniales s'étalent sur plus de 70 mille ha et représentent 0,5% des domaines de l'Etat », explique-t-il.

De son côté, Hamed Dorai, secrétaire général du syndicat des ingénieurs agronomes de Kairouan, a ajouté qu'il faut se conformer aux décisions de la consultation nationale qui s'est tenue depuis deux ans, et qui a abouti à la cession de plusieurs terres domaniales.