Tunisie: Un événement exceptionnel

Comic Con Tunisia est la version tunisienne (la seule en Afrique) d'un événement international consacré à la bande dessinée, mais aussi, et d'une manière plus large, à la culture pop pour inclure le cinéma, les séries télé, les dessins animés, les mangas, les jeux de cartes à jouer et à collectionner (TCG), les jeux vidéo, les bandes dessinées en ligne, et les romans de fantasy.

Le phénomène Comic Con a commencé en 1970 aux Etats-Unis où quelques dizaines de « geeks » s'échangeaient des publications des comics (BD de super-héros). Depuis, cette manifestation s'est propagée à travers le monde.

De retour pour une deuxième édition qui s'est tenue, du 7 au 9 juillet, au Parc des Expositions du Kram, la manifestation n'a pas manqué d'attirer une foule de jeunes, d'amateurs et autres professionnels, proposant des conférences, des ateliers des titres connus de comics, de bande dessinée, de manga ainsi que plusieurs Goodies disponibles en vente mais aussi des compétitions (Cosplay Contest et le Comic Con Challenge League of Legends)

«L'événement en Tunisie est surtout un espace d'expression pour tous ces passionnés de culture pop qui forment une réelle « communauté nerd » en Tunisie », affirme Ameur Abdou, organisateur du festival. Et ces jeunes ont répondu présent en grand nombre, certains n'ont pas oublié de porter des costumes de leur personnage fétiche de Manga ou autres. A la manière du Cosplay (un fameux courant japonais qui consiste à jouer le rôle de ses personnages en imitant leurs costumes), ils ont défilé avec des costumes rivalisant d'originalité et de fantaisie (perruques colorées, maquillages et différents accessoires) dont certains confectionnés par eux-mêmes.

Comic Con Tunisia, qui a reçu cette année des invités de différents pays (Egypte, Indonésie, Grande-Bretagne), a offert l'opportunité à ses visiteurs de rencontrer différents acteurs de la pop culture. Entre autres, le dessinateur new-yorkais, David Mack, qui a proposé une conférence, une master class et une séance de dédicaces. L'artiste a travaillé sur plus de 30 romans graphiques et a remporté de nombreux prix internationaux.

Il est surtout connu grâce à son travail pour les éditions Marvell, il a aussi collaboré à plusieurs projets dont Mission Impossible 4, Captain America, Jessica Jonses. Parmi ses œuvres les plus connues, on peut citer Kabuki, une série de romans graphiques qui a été classée par le New York Times parmi les meilleurs best-sellers, mais aussi son travail sur la série Daredevil, pour laquelle il a créé le personnage d'Echo, un super-héros sourd.

Son travail combine fantaisie, action et science-fiction tout en ayant recours à différents styles de dessin. Lors de sa rencontre avec le public, le dessinateur, tout en exécutant des dessins à la plume (que l'on a offerts à certains présents), a parlé de sa passion, de son métier, de la nécessité de se fixer une discipline quotidienne pour parvenir à l'excellence, laquelle discipline, selon lui, aboutit à l'inspiration.

Un autre invité et pas des moindres, le Tunisien Abd El Halim Garess, qui a décroché, cette année, un Oscar pour sa collaboration dans le film « Le livre de la jungle ». Spécialiste des effets spéciaux d'animation cinématographiques, Garess a travaillé dans plusieurs productions américaines, à l'instar de « Pirate des Caraïbes, la vengeance de Salazar », les deux volumes du film « Les gardiens de la galaxie », « Maléfique » et d'autres encore. Bravo et à la prochaine édition !