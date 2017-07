Sénégal: Macky Sall sur la fuite au bac - «Les auteurs, complices et bénéficiaires seront sanctionnés à la hauteur de leur forfait»

Tout ceux dont l'implication aux récentes fuites au Baccalauréat est établie, seront sanctionnés, a déclaré hier, jeudi 13 juillet, le président de la République Macky Sall. Il a en fait la déclaration lors de son allocution à la cérémonie de remise de diplômes aux promotions 2011-2013 et 2013-2015 de l'Ecole nationale d'administration (Ena).

Les fuites au baccalauréat de cette année 2017 ne resteront pas impunies. Et c'est le président de la République, Macky Sall qui donne l'assurance. Il a profité d'une glissade dans son adresse aux sortants de l'Ecole nationale d'administration (Ena) des promotions 2011-2013 et 2013- 2015 pour faire cette mise en garde. «Une vie digne et honorable ne peut se rabaisser ni au culte d'un égo ni aux servitudes matérielles ou à la tentation de la triche, comme les fuites récentes à l'examen Baccalauréat dont les auteurs, complices et bénéficiaires seront sanctionnés à la hauteur de leur forfait».

Un Sénégalais qui a pris la responsabilité de servir l'Etat devrait être un modèle dans son comportement. «Il nous rappelle que servir l'Etat, relève plus que d'un simple rapport de travail employé-employeur, mais un sacerdoce qui met à notre charge des obligations d'éthique et de responsabilité, hélas devenues si rares de nos jours», a dit le chef de l'Etat. «L'étique du travail bien fait, dans la rigueur et le professionnalisme, l'obligation de loyauté vis-à-vis de l'Etat, mais aussi de patriotisme et de réserves dans l'exercice de la mission de service public», doivent être le quotidien de l'agent, a estimé, en outre le président Macky Sall.

Pour rappel, une vaste fraude a été notée à l'examen du baccalauréat notamment dans les épreuves de français et d'histoire et géographie. Depuis lors, la procédure judiciaire est enclenchée et plusieurs agents de l'Etat notamment le proviseur du lycée de Kahone, des professeurs et même des agents de l'Office du Bac sont entre les mains des limiers de la Division des investigations criminelles (Dic) et des gendarmes de la Section de recherches de la gendarmerie nationale.