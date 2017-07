Angola: Présentation du projet "Bolsa de solidariedade"

Luanda — Le Ministère de la Réinsertion Sociale a présenté jeudi à Luanda, un projet intitulé "Bolsa de solidariedade social" (bourse de solidarité sociale), qui consiste à faciliter l'individu ou une institution qui veut soutenir des tiers.

La directrice nationale de l'Action sociale, Teresa Quivienguele a expliqué, lors de la cérémonie d'ouverture, que le MINARS appliquait une série de mesures de municipalisation sociales, pour renforcer les actions de solidarité, élargir et améliorer le soutien de bourse de solidarité.

"Le but ultime est de mobiliser la société et de créer des stratégies pour réduire le risque social dans les familles et la société en général", a-t-elle souligné.

Teresa Quivenguele a précisé que ce mouvement régulier aiderait à lutter contre la pauvreté, à renforcer la solidarité pour l'amélioration des conditions de vie des populations et des groupes vulnérables.

En outre, il sera constitué un comité d'honneur d'éthique et transparence pour accompagner les activités réalisées, et une nouvelle banque de données.

La bourse de solidarité sociale couvre toutes les entreprises et personnes singulières bénévoles qui veulent en plus d'offrir des ustensiles, donner une partie de son temps avec des actions de solidarité dans les foyers et centres de personnes âgées. Le projet sera publié mardi prochain, au cours d'une cérémonie qui sera présidée par le vice-président de la République, Manuel Vicente.