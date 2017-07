Angola: Malanje - "Les élections régulières rendent le pays plus démocratique?

Malanje (Angola) — Le ministre angolais de la Communication Sociale, José Luís de Matos, a souligné mercredi, à Malanje, que l'Angola s'affirmait de plus en plus comme un pays démocratique, considérant la ténue régulière des élections générales qualifiées par les observateurs internationaux de transparentes, libres et justes.

Le gouvernant a tenu ces propos à l'ouverture de la IIème réunion de préparation et des stratégies pour la couverture électorale du 23 août prochain qui s'est déroulée dans la ville de Malange sous les auspices du Ministère de la Communication Sociale et du cabinet de revitalisation et Exécution de Communication Institutionnelle et Marketing de l'Administration (Grecima).

Il a souligné que les 4èmes élections que le pays organisent démontrent la régularité de ce processus, et que les journalistes sont appelés à couvrir de façon partielle et transparente.