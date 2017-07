Tunisie: Reprise des travaux

Notons que le coût de cet important complexe s'élève à 420.000dt et dont les travaux ont beaucoup traîné pour diverses raisons.

En outre, l'entrepreneur a bâclé les finitions et a utilisé des matériaux de piètre qualité. C'est pourquoi le contrat a été résilié et on a dû démolir les locaux qu'il a construits et tout refaire de nouveau.

Par ailleurs, on attend toujours le démarrage de la restauration de la Grande mosquée, surtout l'électrification et au niveau des terrasses couvrant une superficie de 4.000 m² et qui connaissent de sérieux problèmes d'infiltration d'eau de pluie au niveau des dalles.

Notons que le Royaume d'Arabie Saoudite a déjà débloqué un important budget pour la mosquée Okba et pour la Médina de Kairouan.