Cameroun: Gendarmerie nationale - Les responsables centraux nouvellement nommés prennent le commandement

C'est donc à une Gendarmerie résolument engagée vers la modernité, et plus que jamais au service des citoyens, que le Sed a invitée tous.

Et Jean Baptiste Bokam le secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, de prescrire aux nouveaux promus, de veiller à l'implémentation d'une Gendarmerie de proximité qui rassure les citoyens, de combattre sans relâche l'insécurité urbaine et l'insécurité routière entre autres.

Pour ce qui est de la Direction centrale de l'Administration et de la Logistique, le Colonel Fossi Zacharie, passe directeur adjoint, tandis qu'à la Direction des Affaires administratives, financières et domaniales, le Colonel Meyong Patrice en devient le directeur, avec pour adjoint, le Lieutenant-colonel Nsimo S'aa Constant. L'Etat -major du Commandement des écoles et centres d'instruction de la Gendarmerie, a un nouveau chef d'Etat-major, en la personne du Colonel bomba Yené Pierre. Le Colonel Djeufa Roger prend lui, le commandement du Groupe d'escadrons d'intervention de la Gendarmerie nationale. Et enfin, à en croire le décret du président de la République, chef des Armées, le Lieutenant-colonel Mengada Bella

Le 29 juin 2017, Paul Biya le président de la République, a procédé à la désignation de nouveaux responsables dans les services centraux de la Gendarmerie nationale à Yaoundé. Les nouveaux promus, ont été installés hier par Jean Baptiste Bokam. Il s'agit pour les conseillers techniques, des Colonels Jacob Emmanuel Nsoa et Mindzie Elisabeth Henriette. A l'Inspection générale, ont ainsi été promus inspecteurs, les Colonels Petsouonkou Petterson Daniel, Abessolo Amougou Thomas Roger, Nomo Jean Claude, Ango Ango Jean Claude, Lissom Cyrille Jules et Lekemo Miaffo Désiré Aubert.

