Cameroun: TV5Monde Afrique - 25 ans déjà

TV5Monde Afrique c'est 14 millions de téléspectateurs sur le continent, mais c'est aussi des films, des programmes : magazines d'informations, d'actualité, culturels et sportifs, autour de la vie des Africains. Aucun volet de la population africaine n'est écarté. En 2016, TV5Monde lançait Tivi5Monde, une chaîne thématique dédiée à la jeunesse. De nombreux festivals sont appuyés dans leur déroulement par TV5Monde, notamment le Fespaco, l'un des plus grands rendez-vous cinématographiques d'Afrique. L'un des objectifs majeurs de la chaîne est évidemment la promotion de la langue française, et permet l'expression de différents courants culturels. Comme l'a révélé Yves Bigot, la formidable démographie africaine, dans le bassin du Congo comme en Afrique de l'Ouest et au Maghreb, se dresse comme un propulseur de la Francophonie. CT est allé à sa rencontre pour des révélations autour de la célébration des 25 ans de TV5Monde à Yaoundé.

Un quart de siècle, et une croissance en termes de téléspectateurs en constante progression sur le continent africain. La chaîne TV5Monde Afrique a 25 ans, et c'est au Cameroun que cet anniversaire spécial sera célébré dans le cadre du festival Ecrans Noirs, que la chaîne appuie depuis sa création il y a 20 ans. Pour l'occasion, Yves Bigot, le directeur général de TV5Monde séjournera au Cameroun du 13 au 17 juillet, accompagné de Denise Epote, directrice régionale de TV5Monde Afrique. Déjà ce 14 juillet, une conférence de presse sera donnée par Yves Bigot à 10h à l'Hôtel Hilton de Yaoundé.

