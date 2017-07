Cameroun: L'activiste camerounais André Blaise Essama est de nouveau libre

"Je ne vais pas en prison, rappelle-t-il, parce que je suis un habitué du milieu carcéral et à chaque fois pour des faits similaires, mais parce que je refuse de trahir mes Ancêtres dans les volontés et aventures néo coloniales de nos dirigeants qui s'accouplent avec les chancelleries occidentales en tuant la Mémoire du peuple noir... » A-t-il indiqué jeudi sur sa page Facebook.

Hier, jeudi, André-Blaise Essama est revenu à la charge jeudi et a de nouveau fait subir ses fougues au monument. Ce nouvel acte est survenu à la veille de la célébration de la Fête nationale française. «Mon combat est celui de » la totale indépendance du peuple Camerounais, encore sous le prisme de l'occident et de la France en particulier ». Je suis incompris dans mes actions nationalistes. Pas mal de personnes partagent ma vision en savourant l'idée de cette libération du Cameroun.

Toutes choses qui lui ont valu d'être jugé devant le Tribunal de grande instance du Littoral, avec à la clé, une condamnation de six mois de prison avec sursis et une amende de deux millions de Francs CFA.

