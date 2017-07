Tunisie: Grande émotion ...

A La Haye, par moments cet été, le ciel crachote et le vent roule sec. Les mouettes gémissent… Plus »

Les images les plus fortes et les meilleurs moments resteront les rires aux éclats des enfants ravis de revenir sur leur terre d'origine, celle de l'adolescent qui a fièrement brandi le drapeau de la Tunisie clamant son amour pour son pays, sa patrie. Il faisait très chaud, mais rien ne pouvait venir gâcher la fête de ces vacanciers d'outre-Méditerranée de retour chez eux, ici en Tunisie.

La Presse a également eu un entretien audio enregistré avec M. Ali Ben Belgacem, président de la CTN, afin d'évaluer l'importance de la traversée du bateau et ce juste avant son accostage. «Il y a à bord 603 voitures et 2.047 voyageurs venant de Gênes vers La Goulette. La haute saison a débuté depuis le 17 juin dernier avec un bateau différent programmé quotidiennement. Pour ce vendredi, c'est Le Tanit qui sera attendu venant de Marseille (France), prenant le relais au Carthage».

«On a effectué un super voyage, dans de très bonnes conditions météorologiques. Il aura duré vingt heures car on a forcé un peu vu qu'il y avait un petit retard au départ de Gênes, mais la grande majorité des personnes à bord est satisfaite. Le bateau «Carthage» a pris de l'âge mais il est bien entretenu et on est arrivé à l'heure».

Des embrassades, des accolades dès la descente des membres de l'équipage de Tunisia Ferries mais aussi des voyageurs qui s'empressaient de le quitter afin de rejoindre les familles qui les attendaient plus loin. Le commandant en chef de l'équipe de navigation tunisienne a été félicité par le ministre et a affirmé brièvement à La Presse :

S'ensuit alors une réception chaleureuse en l'honneur de l'équipage et des résidents tunisiens à l'étranger, venant d'Italie, de France et d'Allemagne de retour pour des vacances sur le sol de leur mère patrie, la Tunisie.

