Sénégal: La capitale pas encore au rythme de la campagne

Il son vêtus de tee-shirts blancs avec la photo de Khalifa Sall et une inscription rouge disant : "Un cœur, un but 1000 voix". Sur une estrade dressée entre les deux voies, des jeunes assurent l'animation avec des chants et slogans pour le triomphe de leur liste.

Même pour les affiches, seules quelques listes sur les 47 en lice ont opté pour cette forme de communication. Sur de grands tableaux publicitaires à des endroits stratégiques de la capitale on peut voir la tête de liste nationale de la Coalition gagnante "Wattu Sénégal", l'ancien Président Abdoulaye Wade qui opte "Pour un Sénégal debout et indépendant".

