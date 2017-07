Sénégal: Alioune Sarr salue le lancement du portail d'informations commerciales

Il a salué les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné la mise en œuvre du projet de portail, à savoir l'USAID, le cabinet américain Nathan Associates et le GIE Gaïndé 2000.

Toutefois, a relevé le ministre, cet instrument "ne saurait être mis sur pied et fonctionner adéquatement, sans un engagement profond et durable des structures administratives, parties prenantes".

Dans son discours dont l'APS a obtenu copie, le ministre a indiqué que d'une manière pratique, le portail d'informations commerciales "vise à faciliter les échanges entre le Sénégal et les autres pays et permettra à notre pays de se conformer à l'article 1 de l'Accord sur la facilitation des échanges".

"Il fournira notamment des informations relatives aux accords commerciaux, tarifs, procédures d'importation, d'exportation, de transit, lois et règlements commerciaux, formulaires et certificats obligatoires", a expliqué M.Sarr à l'occasion du lancement de ce portail.

