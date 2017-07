Burkina Faso: Promotion de la coiffure au Burkina - Ll'ACEBF en fait son cheval de bataille

« Le travail du coiffeur esthéticien est l'un des métiers les plus noble qui soit, car il s'agit d'embellir et de valoriser l'homme ; ceci est un travail permanent car on ne finit pas de connaitre l'homme dans toute sa splendeur naturelle. Pour ce faire, tous les coiffeurs-esthéticiens doivent avoir du flair, de la patience, du discernement, d'initiatives et d'esprit d'équipe ou de groupe afin de réaliser avec faste leur mission » a fait savoir Youssouf Kaboré, président de l'Association. C'est pour donc défendre la cause des coiffeurs-esthéticiens que l'association qu'il pilote a vu le jour officiellement en juin 2014.

L'ACEBF a pour objectifs, entre autres, d'œuvrer à la vulgarisation du métier de coiffure et d'esthétique, d'assurer la formation des membres, de faciliter l'approvisionnement en produits de beauté et autres intrants du métier, de favoriser l'accès au micro crédit des membres adhérents et de lutter contre toute pratique et tout comportement tendant à dévaloriser le métier de coiffeur et d'esthéticien.

Le regroupement compte à nos jours 62 membres dont un bureau exécutif de 21 personnes et une coordination dans 8 arrondissements de la commune de Ouagadougou. Comme activités, le bureau de l'association mène des actions d'information, de sensibilisation, de formation, de promotion et de plaidoyer en faveur du monde de la coiffure et de l'esthétique du Burkina Faso. C'est dans cette veine que l'ACEBF prépare activement ses membres à participer pour la première fois au festival Africanova, qui est une compétition en coiffure artistique, coiffure traditionnelle et esthétique.

Cette 5e édition de la manifestation qui se tiendra à Treichville, à Abidjan, en Côte d'Ivoire du 8 au 10 septembre prochain accueillera donc pour la première fois des candidats burkinabè. La participation burkinabè est portée par la jeune association des coiffeurs et esthéticiens.

Une présélection se tiendra le 3 aout 2017 au siège de l'association pour désigner les 10 candidats sur les 30 inscrits qui représenteront « le pays des Hommes intègres » à cette compétition panafricaine de la coiffure et des l'esthétique. Les dix candidats retenus seront en compétition dans deux catégories : la coiffure artistique et traditionnelle.

Pour donner plus de chance au Burkina, les candidats recevront une formation avant d'aller en à Abidjan en septembre prochain. Mais cette participation burkinabè est toujours en pointillée car l'ACEBF n'a pas à ce jour les moyens financiers pour envoyer les candidats en terre ivoirienne. Raison pour laquelle, elle demande l'aide d'éventuels partenaires et surtout du ministère en charge de la Culture.

« Cette participation si elle est rendue possible hissera haut le drapeau du Burkina dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique africain » foi du Youssouf Kaboré.