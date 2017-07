Tunisie: 100 ha ravagés par un incendie

Naïm Sliti ne devrait plus être Lillois la saison prochaine. L'international tunisien est à la… Plus »

Plus de 50 agents de la Protection civile, de la garde forestière, et de l'équipement sont à pied d'œuvre pour maîtriser l'incendie, a précisé le directeur. Il a indiqué, toutefois, que les agents rencontrent des obstacles pour arriver au foyer de l'incendie en raison des spécificités de la forêt qui se caractérise par la densité de sa végétation et la prédominance des pins et des noisetiers.

Selon des témoins, le feu de forêt se serait déclaré dans la zone de Kalboussi avant de s'étendre, sous l'effet de la forte chaleur et des vents, jusqu'aux localités de Itha et Torkhane.

