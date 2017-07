Afrique: L'initiative 'l'Afrique qui lit' de UBA débarque au Ghana

Dans le cadre de la poursuite de sa mission d'éduquer et d'autonomiser les jeunes africains, la Fondation UBA, la cellule RSE - responsabilité sociale entreprise de United Bank for Africa (UBA) Plc, s'est rendue au Lycée d'Accra au Ghana le mardi, 4 juillet 2017.

L'Initiative 'l'Afrique qui lit' de la Fondation UBA a été lancée en 2011 et a changé la vie des étudiants africains à travers le continent depuis six ans.

Ce projet vise à encourager les enfants à l'amélioration de leurs compétences de vocabulaire et de la communication par la lecture. A travers l'initiative l'Afrique qui lit, la Fondation UBA continue à redynamiser la culture de lecture en baisse auprès des jeunes africains dans la poursuite de leurs études.

Plus d'une centaine de milliers de copies de livres et de matériels pédagogiques ont été distribués à plusieurs écoles à travers l'Afrique.

La salle de réunion du Lycée d'Accra était pleine avec plus de 500 lycéens énergétiques et enthousiastes désireux de parler de leurs propres ambitions et de lire quelques lignes du roman Les Pêcheurs 'The Fishermen'.

Bola Atta, Directrice par intérim de la Fondation UBA a déclaré aux élèves que la Fondation est toujours désireuse de redonner à la société et de contribuer à la création de plateformes pédagogiques dynamiques pour les générations futures du continent.

Elle a encouragé les élèves à lire avec voracité tout en déclarant: 'la poursuite de la connaissance devrait être une activité à vie qui commence à un très jeune âge. Vous devriez lire tous genre de livres afin que vous puissiez explorer et façonner votre propre récit"

Abiola Bawuah, DG d'UBA Ghana qui était également présente à l'événement a conseillé aux élèves de prêter beaucoup d'attention aux études. "Ne passez pas tout votre temps collés à vos téléphones portables, retrouvez-vous des moments de lecture aussi". Le Proviseur-adjoint du Lycée d'Accra, Michael Addo a remercié la Fondation UBA de la visite et de leur aide.

United Bank for Africa (UBA) Plc, Africa's global bank, est déterminé à être une entreprise socialement responsable et un modèle pour toutes les entreprises en Afrique. UBA comprend qu'il existe le besoin d'un contrat social entre la Banque, les communautés dans lesquelles elle exerce ses activités et ses habitants.

A cette fin, en 2006, UBA est devenue la toute première banque au Nigéria à instituer une telle Fondation, La Fondation UBA. En tant que cellule de la responsabilité sociale entreprise - RSE du Groupe UBA, La Fondation UBA s'engage à assurer l'amélioration des conditions socio-économique des communautés du continent africain en se concentrant sur le développement dans les domaines de l'environnement, l'éducation, l'autonomisation et des projets spéciaux.