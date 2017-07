Tunisie: Le sempiternel casting absorbant

Une première lors de laquelle il a ouvert un casting absorbant avec un résultat final non conforme aux attentes.

Et pourtant, le CA a tenté de consolider sa colonne vertébrale, sa défense et le cœur du jeu en recrutant Belkaroui, Tijani Belaid, Nader Ghandri, Mourad Hedhli, Touzghar, Djabou, Stephane Nater, Fateh Gharbi, Lamouchia, Ali Mathlouthi, Korbi, Baratli, Mikari et Farouk Ben Mustapha, le tout associé à la « colonie » continentale des Touré, Seidu Salifu, Karl Max et Matt Moussilou.

Une deuxième, plus récente, lors de laquelle il s'est permis de laisser partir des joueurs clés, sans pour autant perdre en qualité.

Là, on parle des Saber Khelifa, Chenihi, Belkhiter, Abdelkader Oueslati, Darragi, Ali Abdi, Slimane Kchok, Dkhillali, Rusike, Bassam Srarfi, Meniaoui, Jacques Bessan, Jmal, sans oublier les retours de Zouheir Dhaouadi, puis de Wissem Ben Yahia, les deux enfants du cru.

L'on n'ira pas jusqu'à dire que la stratégie de recrutement a su renouveler l'effectif de manière remarquable. Mais plusieurs de ces joueurs valaient le détour. Alors pourquoi n'ont-ils pas, du moins pour la plupart, marqué de leur empreinte leur passage au CA ?

Car il faut l'avouer, le gros des troupes n'a été que de passage, en transit comme on dit. Ce fut le cas de Ali Mathlouthi, Moussilou, Mansour Ben Othman, Boubaccar Diarra, Malick Touré, Souleyman Coulibaly, Obanor, Ben Dahnous, Nouioui, Younes Mazhoud, Gustavo Campbell, Bedi Mbenza, Derrick Mensah, Francis Narth, Prince Tagoe, Wajdi Jebbari...Et la liste n'en finit pas.

Il semblerait que conserver un joueur est plus difficile que de le démarcher au CA!

Stratégie, vision et projection

Oui, le Club Africain de ces dernières années a manqué de discernement. Ce qui a eu un impact sur sa stabilité.

En clair, il est devenu impossible de conserver la régularité qu'on lui connaissait auparavant. Car, sur le papier, le CA semble procéder à un recrutement séduisant, mais qui apparaît finalement comme grandement manqué et en partie improvisé, même s'il n'est pas marqué du sceau de fortes contraintes budgétaires.

Des symboles de recrutement hasardeux, il y en a eu à volonté.

Des joueurs recrutés par défaut, suivi d'un retour à l'envoyeur après quelques prestations soporifiques.

D'autres, à l'instar de Ali Mathlouthi, ne sont jamais parvenus à se débarrasser de leur surpoids. Et exit non sans avoir obtenu une belle indemnité de licenciement ! Pour le meilleur et surtout pour le pire !

Au sein de cette dernière catégorie, figurent des joueurs précédés d'une belle réputation avec un CV assez fourni à la clé.

Issus de clubs prestigieux, ils ne feront pas de vieux os au Parc A. Le temps de faire illusion quelques jours et leur valise sera bouclée, avec en prime un départ en catimini, sur la pointe des pieds.

Il faut comprendre que la plupart des prestations se sont avérées passablement indigentes, surtout pour des recrues onéreuses à l'instar de Moussilou, Ali Mathlouthi et Maher Hadded.

Leur total cumulé de buts est tout simplement famélique pour ne pas dire autre chose. Que s'est-il passé pour que le facteur réussite disparaisse à jamais ? Loin de nous l'idée de jeter la pierre à un joueur qui a sans doute fait ce qu'il a pu.

Car son recrutement précipité peut s'expliquer par divers facteurs qui le dépassent : une fin de saison précédente grisante ; un manque d'anticipation du nouvel exercice ; le départ de l'attaque et son renouvellement complet ; une défense toujours flottante; l'encadrement financier du recrutement du CA ; des blessures non compensées ; et manifestement un manque d'appréciation de la situation par les tenants et aboutissants clubistes.

Ce n'est donc pas seulement un problème de joueurs ou de système de jeu. Tout est question de stratégie, de vision, et de projection. C'est forcément pénalisant pour un club qui reste tout de même attractif.

Au CA, la politique d'avant-saison est la suivante : il y aura pas mal de changements. Nous recherchons un nouvel élan. Nécessité d'insuffler des forces nouvelles...Sauf qu'il faut en parallèle contrôler la situation.

Et ce qui se trame actuellement en coulisses n'est guère rassurant ni reluisant, avec d'un côté une fronde menée par les ex-présidents, et de l'autre un exécutif qui cherche un abri dans la tempête (ambiance!).

Bref, pour évoluer, le CA doit avoir la situation bien en main, un exécutif solidaire autant que débonnaire, le tout adoubé à un président qui doit avant tout être serein. Vaste programme !