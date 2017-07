Burkina Faso: Loumbila - Le PM sur les "ruines" de la Société des fruits

Son redressement permettra d'augmenter la production agricole et pastorale, à travers la transformation les produits locaux, en vue d'en tirer de la valeur ajoutée. Pour ce faire, le Premier ministre s'est engagé à faire « revivre la STFL, sur des bases saines qui lui permettent d'assurer l'importation, d'employer les jeunes de la région, de produire des biens et services qui seront commercialisés partout ».

A l'en croire, la reprise des activités de l'entreprise est d'importance capitale pour le gouvernement burkinabé. Car la STFL est en phase avec le Plan national de développement économique et social (PNDES). « C'est le type d'entreprise qu'il faut promouvoir au Burkina Faso, pour organiser et réaliser la transformation structurelle de notre économie », a affirmé Paul Kaba Thiéba.

Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a visité, dans la matinée du vendredi 14 juillet, le site de la Société de transformation des fruits et légumes (STFL) de Loumbila, dans le Plateau central. Le chantier en arrêt depuis 2012, le Chef du gouvernement promet de relancer le projet dans « les plus brefs délais ».

