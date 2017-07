Rwanda: Présidentielle - Pour Paul Kagamé, l'élection est déjà «jouée»

Et sans détour, Paul Kagame n'a pas caché sa confiance en l'issue du scrutin. Il a en effet estimé que l'élection présidentielle était jouée depuis le référendum de 2015 à l'issue duquel les Rwandais se sont prononcés à plus de 98 % en faveur d'une réforme de la Constitution l'autorisant à briguer ce troisième mandat.

Face à un parti au pouvoir hégémonique depuis 23 ans et régulièrement accusé de ne laisser aucune place à l'opposition, l'issue du scrutin laisse peu de place au suspens. Et ce vendredi, lors de son premier meeting de campagne, Paul Kagame n'a pas hésité à affirmer que l'élection était déjà « jouée ».

