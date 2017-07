Afrique: La CAN 2019 au Maroc ? « Une revanche de l'histoire »

D'ailleurs en 2015, à cause de l'épidémie Ebola, le management camerounais nous a privés de l'organisation de cette compétition. En 2019, nous remplacerons le Cameroun pour accueillir la CAN. C'est la revanche de l'histoire« .

Et de poursuivre: « Le Maroc n'hésitera pas une seconde à répondre favorablement à une doléance de la CAF pour abriter cette CAN.

« Le symposium va trancher par rapport au cahier de charges et à l'organisation de la CAN d'une manière générale. Les conclusions de ce panel vont concerner l'édition 2019. Le Cameroun devait l'organiser dans un ancien format.

Faouzi Lekjaa, le président de la FRMF (Fédération royale marocaine de football) n'y va pas par quatre chemins. Alors que la question de l'organisation au Cameroun de la CAN 2019 revient avec de plus en plus d'insistance, le vice-président de la CAF annonce à qui veut l'entendre que son pays est prêt à accueillir l'événement.

