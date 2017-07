Burkina Faso: «Bobo FashionWeek» - Un nouveau concept pour la promotion du pagne «Koko Dunda»

D'ailleurs, Chantal Diallo a profité de la tribune de « Bobo FashionWeek » pour témoigner sa reconnaissance et adresser ses encouragements aux femmes battantes et entreprenantes qui tissent et teignent les pagnes au Burkina Faso.

Le pagne baptisé Koko Dunda, jadis délaissé et réservé aux couches démunies, magnifié par les stylistes et modélistes à l'occasion de l'acte un de «Bobo FashionWeek 2017».

La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce jeudi 13 juillet en présence de Chantal Diallo, l'épouse du président de l'Assemblée nationale, et de Lassiné Diawara, respectivement marraine et patron de la première édition de « Bobo FashionWeek 2017 ».

