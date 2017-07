Cameroun: Silence de Tchiroma Bakary - Le ministre porte-parole n'a pas reçu quitus de sa hiérarchie depuis 2 mois

On se rappelle encore ses dernières prises de paroles au cours de l'une de ses conférences de presse accusant l'hebdomadaire Jeune Afrique d'écrire depuis 2011 des articles pour noircir l'image du Cameroun, pays dirigé par le régime Biya depuis plus de 30 ans.

La dernière conférence de presse du Mincom a eu lieu le 27 avril 2017 et portait sur l'accostage et le séjour du navire-hôpital Africa Mercy au Port de Douala dès le mois d'août 2017.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis près de 2 mois, on n'a plus vu le Mincom intervenir spontanément sur les différents sujets de l'heure.

En marge de cette conférence de presse portant sur la planification familiale, Issa Tchiroma Bakary a commenté les allégations issues des réseaux sociaux sur sa prétendue évacuation sanitaire en Europe. « On ne peut plus sortir du pays pour une mission sans qu'on ne soit traité de malade grave », a-t-il affirmé.

Que se passe-t-il avec le ministre de la Communication ? Reconnu sur la scène nationale par ses innombrables et récurrentes sorties médiatiques, Issa Tchiroma Bakary, défenseur reconverti du régime en place, s'illustre depuis deux mois par un silence alors que plusieurs faits inondent l'actualité politique, nationale et internationale.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.