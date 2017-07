Ile Maurice: Secteur public - Les fonctionnaires utilisant les véhicules marrons surveillés

La société de Mukesh Balgobin est-elle au sein d'une nouvelle controverse ? Pour cause, dix ans… Plus »

Outre la circulaire sur les vans marrons, le ministère a également soulevé la question du double emploi des fonctionnaires, faisant état des plaintes reçues de l'Independent Commission against Corruption. Dans sa note, le ministère rappelle qu'aucun fonctionnaire ne peut cumuler deux emplois. La commission anticorruption a également fait une requête en ce sens. Si les fonctionnaires sont pris dans des situations de conflit d'intérêts, ils risquent, selon le Prevention of Corruption Act, jusqu'à dix ans de prison.

Le but de cette circulaire : que les employés du secteur public montrent l'exemple aux autres. De plus, cela devrait permettre de mettre bon ordre et d'éviter les situations ambiguës, surtout concernant l'assurance des victimes d'accidents.

Voyager à bord de taxis et vans marrons est illégal. Pourtant des fonctionnaires empruntent ces moyens de transport, pour gagner du temps notamment. Mais désormais, s'ils le font et qu'ils sont pris, des répercussions sur leur emploi ne sont pas à écarter.

