Ile Maurice: Activités illicites - Les casinos Senator soupçonnés de blanchiment

La société de Mukesh Balgobin est-elle au sein d'une nouvelle controverse ? Pour cause, dix ans… Plus »

Selon les terms of reference de la commission, son rôle est non seulement de faire la lumière sur le lien entre le trafic de drogue et le blanchiment mais aussi de traquer les fonds afin d'identifier les activités illicites. Avec cette piste, ils espèrent arriver à répondre à ces deux terms of reference.

Cela fait un moment déjà que Senator est dans le collimateur des autorités. En mai, un casino de cette chaîne a reçu la visite des employés de la GRA et d'autres instances pour la même raison. Fait intrigant : dans les casinos Senator, l'argent transiterait sans reçu et simplement sur signature d'un livret.

Pourquoi les casinos Senator intéressent-ils tant les enquêteurs de la commission d'enquête sur la drogue ? Mercredi soir, ces derniers, ainsi que des officiers de la Brigade des jeux, de la Gambling Regulatory Authority (GRA) et de l'Independent Commission against Corruption ont fait une descente des lieux dans la branche située à Port-Louis.

