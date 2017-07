Ile Maurice: Suspicion de fraude - Nouvelle enquête de la MRA sur Mukesh Balgobin

La société de Mukesh Balgobin est-elle au sein d'une nouvelle controverse ? Pour cause, dix ans après ses déboires avec Bert Cunningham, ex-directeur de la Mauritius Revenue Authority (MRA), l'autorité passe à nouveau au crible les taxes de Much Better Life (MBL) Distribution Ltd, compagnie de Mukesh Balgobin.

Ce dernier est aussi le président du Mauritius Turf Club. L'enquête a été ouverte, hier, et elle concerne une évasion fiscale soupçonnée dans l'importation de 25 220 litres de whisky par M.T.K Ltd, une filiale de MBL Distribution Ltd.

La MRA a ouvert l'enquête après avoir pris connaissance de deux factures de la Distillerie Girard, une société établie en France. Les deux factures affichent le même numéro d'identification. Cependant, le montant facturé est différent. La première affiche un montant de £ 54 012 alors que celui qui est sur la seconde facture est de £ 41 673,53.

Les deux factures datant du 23 mars 2016 envoyées par la distillerie Girard à MTK Ltd.

Autre fait qui laisse penser qu'il s'agirait d'une seule et unique facture, le degré d'alcool dans les deux documents est différent.

Sur la première, qui affiche le montant de £ 54 012, il est indiqué que le degré d'alcool dans les 25 220 litres de marchandise d'origine française est évalué à 66,1 % alors que sur l'autre facture, il est à 51 % d'alcool.

Cette nouvelle enquête vient s'ajouter à d'autres. Rien que lundi, Mukesh Balgobin était en cour pour l'appel du Directeur des poursuites publiques (DPP) dans une affaire de sous paiement de taxes de Rs 15,7 millions.

En 2001, la Post Control Audit Unit avait découvert cette fraude alléguée. Celle-ci aurait été perpétrée à travers ses deux firmes, MBL Distribution Ltd et MBL Trading. L'affaire est tombée en cour en 2014 pour vice de procédure. Le DPP a, plus tard, fait appel de cette décision.

Le service d'investigation des HM Customs and Excise d'Edimbourg avait aussi, en 2001, épinglé Mukesh Balgobin. Cette enquête concernait l'importation de whisky à travers Invergordon Distillers, une société écossaise.

Un témoin clé de son investigation, John Seville Wright, qui travaillait pour la firme écossaise, explique dans sa déposition que Mukesh Balgobin avait demandé une facilité de «dual invoicing».

Cette pratique consistait à manipuler les factures de telle façon que l'importateur paierait moins de taxes. «Although it was never said, I was aware that MBL was insisting on this «facility» in order to avoid paying the correct amount of Customs duty in Mauritius», a-t-il soutenu.

Sollicité pour une réaction sur la nouvelle enquête de la MRA, Mukesh Balgobin affirme que «ça doit être une plaisanterie de quelqu'un». A-t-il falsifié des factures ? «Bien sûr que non», nous répond-il.