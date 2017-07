Congo-Kinshasa: Que faire !

Le cas de Vital Kamerhe que les analystes peinent à classer, en raison de son revirement, n'exclue pas non plus que l'on mette dans le même paquet certains signataires de l'Accord de la Saint Sylvestre qui, par la magie de la signature de l'arrangement particulier, ont décidé de convoler en justes noces avec les acteurs de la MP. Comme tel, la position soutenue dans ce camp est partagée par tous.

Evidente et inévitable est la crise en République Démocratique du Congo. Elle revêt plusieurs formes. Elle est à la fois politique, socio-économique et autres. Puisque la crise politique déteigne d'autres domaines, lieu de s'y attarder.

