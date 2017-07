Congo-Kinshasa: REGIDESO - Me Yoko Yakembe nommé PCA

Il a été nommé par Ordonnance Présidentielle jeudi 13 juillet dernier. Il s'agit bel et bien de Me Jean-Placide Yoko Yakembe, Avocat de son état et Professeur Ordinaire à la Faculté de Droit à l'Université de Kinshasa, nommé Président du Conseil d'Administration de la Régideso SA. C'est tard dans la soirée que cette nouvelle est tombée.

En effet, la nomination de Me Yoko n'est pas un saut dans le vide. Il a travaillé dans plusieurs institutions tant publiques que privées. Ainsi, a-t-il été Ministre de Travail et de la Prévoyance Sociale en 1977, Avocat près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, Administrateur de la SNEL (1978-1991), Président du Conseil d'Administrateur de Mobil Oil en 2002 et tant d'autres.