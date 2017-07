Cameroun: Port de Kribi - Place à la dématérialisation des procédures

A travers ce protocole, le PAK et le GUCE s'engagent alors à œuvrer ensemble sur d'autres projets afin de faciliter davantage la circulation des marchandises en zone CEMAC et le partage de l'information entre acteurs du commerce extérieur.

Il est question, ici, d'une véritable implémentation du tout électronique » a affirmé Isidore Biyiha. L'on apprendra par la suite que le partenariat PAK-GUCE va contribuer à hisser le port de Kribi dans le peloton de tête des ports africains les plus modernes et pourquoi pas de certains grands ports du monde.

C'est donc un enjeu majeur pour la compétitivité de l'économie, l'amélioration du climat des affaires et la performance du port de Kribi. « Il ne s'agit pas d'une simple extension des formalités électroniques actuellement utilisées au port de Douala et dans les aéroports internationaux.

Il vise pour les deux parties : la prise en charge des navires et des marchandises en passant par la délivrance des différents visas, autorisations préalables et certificat de contrôle technique, sans oublier toutes les formalités administratives de dédouanement, entre autres.

